Экклстоун: после Ф-1 Хэмилтон может окунуться в мир развлечений, у Ферстаппена иной путь

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об отличиях между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Когда Льюис перестанет участвовать в гонках, он сможет окунуться в другой мир — развлечений или чего-то ещё. Но это будет не тот путь, который мог бы выбрать Макс. Я скажу, что Макс — один из нас», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 400 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 223 балла. Топ-3 замыкает Хэмилтон (190 очков).
Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:
Ранее Экклстоун раскритиковал владельцев Liberty Media за желание расширить календарь чемпионата.
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