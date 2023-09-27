Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ник де Врис подписал контракт с «Махиндрой» из Формулы-Е

Ник де Врис подписал контракт с «Махиндрой» из Формулы-Е
Комментарии

Нидерландский пилот Ник де Врис подписал контракт с командой Формулы-E «Махиндра». Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Напарником де Вриса будет итальянец Эдоардо Мортара. Отмечается, что оба пилота подписали многолетние соглашения.

Де Врис становился чемпионом Формулы-E в сезоне-2020/2021.

Напомним, 11 июля этого года стало известно об увольнении де Вриса из команды Формулы-1 «Альфа Таури». В команде Ника заменил австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона.

«Мерседес» связал пилота Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

Ранее об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» высказался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
«Я бы не ожидал такого ни в одной другой команде». Расселл — об увольнении де Вриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android