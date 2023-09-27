Ник де Врис подписал контракт с «Махиндрой» из Формулы-Е
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Нидерландский пилот Ник де Врис подписал контракт с командой Формулы-E «Махиндра». Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Напарником де Вриса будет итальянец Эдоардо Мортара. Отмечается, что оба пилота подписали многолетние соглашения.
Де Врис становился чемпионом Формулы-E в сезоне-2020/2021.
Напомним, 11 июля этого года стало известно об увольнении де Вриса из команды Формулы-1 «Альфа Таури». В команде Ника заменил австралийский гонщик Даниэль Риккардо. В «Альфа Таури» он перешёл на правах аренды до конца сезона.
«Мерседес» связал пилота Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
Ранее об увольнении де Вриса из «Альфа Таури» высказался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
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