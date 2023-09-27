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Экклстоун рассказал, чем Расселл отличается от Хэмилтона

Экклстоун рассказал, чем Расселл отличается от Хэмилтона
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле.

«Я не могу составить о нём мнение. Он мне нравится. Он суперталантлив. Вопрос в том, что он готов сделать, чтобы победить. Он надеялся, что Карлос Сайнс вылетит с трассы в последней гонке. Он очень и очень сильно атаковал. Не думаю, что он продумывает свою гонку до конца, в отличие от Льюиса», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

Напомним, на Гран-при Японии Расселл показал седьмой результат. Льюис Хэмилтон был пятым. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Благодаря победе Ферстаппена в Японии австрийский гоночный коллектив досрочно завоевал Кубок конструкторов нынешнего сезона Формулы-1.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

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