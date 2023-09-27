Экклстоун рассказал, кого из пилотов Ф-1 взял бы в команду, если бы был её руководителем

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что на месте босса команды Формулы-1 постарался бы заполучить в состав Оскара Пиастри, который сейчас выступает за «Макларен».

«Если бы я был владельцем команды, думаю, я бы постарался заполучить австралийского парня [Оскара Пиастри из «Макларена»]. Он очень хорош. Но Макс — лучший пилот из тех, кого я когда-либо видел», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

В настоящий момент Пиастри занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 57 очков. Уверенно лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 400 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (223 очка). Топ-3 замыкает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (190 баллов).

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