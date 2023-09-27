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Руководитель «Уильямса» готов сломать систему команды ради успешного будущего

Руководитель «Уильямса» готов сломать систему команды ради успешного будущего
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что команда готова пойти на на фундаментальные изменения в работе, вместо того чтобы заниматься обновлениями ради борьбы в текущем сезоне.

«До конца года наша машина не изменится, в отличие от «Хааса», который является нашим главным конкурентом. Мы должны постараться набрать доступные нам очки, когда это будет возможно.

В центре нашего внимания – и не только сейчас, но и некоторое время назад – был 2024 год, а также часть внимания на 2025 и 2026 годы. На данный момент мы ведём ожесточённую борьбу за десятое, девятое, восьмое и седьмое места в Кубке конструкторов, но мы хотим, чтобы команда боролась за позиции выше текущего места.

Вы не можете делать это, постоянно развивая то, что у вас есть на данный момент. Вам приходится думать о будущем, и это вызовет определённые затраты, возможно, даже шаг назад на год, но чтобы снова идти вперёд в будущем.

Мы слишком многое меняем в фундаментальном плане, и вы не можете делать эти две вещи одновременно. Я бы предпочёл сосредоточиться на разрушении систем и их восстановлении, а не на попытках выжить», — приводит слова Ваулза RacingNews365.

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