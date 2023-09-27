Перес назвал качество, в котором уступает Ферстаппену
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, в чём уступает своему партнёру по команде нидерландскому гонщику Максу Ферстаппену.
«Ферстаппен способен очень быстро адаптироваться к любой ситуации. У меня с этим возникают некоторые проблемы. Поэтому ему удаётся выжимать из машины больше и к тому же делать это каждый уикенд.
В любом случае это то, чем я в нём восхищаюсь. Макс всегда и везде на высоте и показывает 100 процентов своих возможностей. Я считаю, что именно это отличает его от других. Также он очень трудолюбивый человек, который очень хорошо понимает, благодаря чему он добился успеха. Если случается проблема, он всегда знает, почему это произошло», — приводит слова Переса limburger.nl.
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