Эдди Джордан считает, что Пиастри и Лоусон могли бы заменить Переса в «Ред Булле»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал о том, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри и Лиам Лоусон, выступавший в качестве замены за «Альфа Таури», могли бы стать пилотами «Ред Булла». При условии, что «быки» расстанутся с мексиканцем Серхио Пересом.

«Я думаю, что контракт с Пиастри – настоящая сделка для «Макларена». Они подписали его до 2026 года, потому что им это было нужно, потому что он будет очень востребованным гонщиком.

Если бы я был в «Ред Булл» и думал о замене Чеко (Серхио Переса – Прим. «Чемпионата»), то, на мой взгляд, это был бы тот, кого я выбрал.

Лоусон финишировал 11-м. К тому же он просто продолжает это делать – на машине, которой на самом деле там быть не должно, набирает очки в Сингапуре, и он все время в деле.

Лоусон заслуживает шанс в Формуле-1. На мой взгляд, если вы собираетесь сменить Чеко, я бы поменял его на кого-то абсолютно нового, у кого действительно блестящее будущее.

Я думаю, что Лоусон, либо в следующем году, либо через год, должен оказаться в «Ред Булл», – приводит слова Эдди Джордана PlanetF1.