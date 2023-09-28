Джолион Палмер: система штрафов в Формуле-1 непропорциональна

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о системе штрафов в «королевских автогонках»

«Должен ли гонщик получать одинаковое наказание за то, что выцепил пару десятых на въезде на пит-лейн – как тот же Чеко (Перес) сделал в Японии. Алонсо в Сингапуре наказали за пересечение белой линии на пит-лейне так же, как и Переса за выбивание Албона из гонки. Выглядит непропорционально.

Пятисекундный штраф, безусловно, служит своей цели, но крепнет ощущение, что он не соответствует нарушению, если пилот на 100 процентов виновен в инциденте, который сильно повлиял на соперника. Я тоже в этом лагере.

Инцидент между Хэмилтоном и Пересом в спринте в Спа можно посчитать гоночными или признать небольшую вину одного из гонщиков. Но когда мы видим эпизоды вроде случившихся в Сингапуре и Японии, трудно хоть как-то оправдать Переса.

Я считаю, что более жёсткие наказания должны и, скорее всего, будут применяться. Пятисекундный штраф может дорого стоить, но большим командам отыграть его слишком просто. Как это продемонстрировал Хэмилтон в Монце – в то время как пострадавшим мелким рыбёшкам остаётся лишь зализывать раны», – написал Палмер в колонке для официального сайта Формулы-1.