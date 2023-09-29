Экс-пилот Ф-1 выразил удивление поддержкой Переса со стороны руководителей «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс выразил удивление, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и советник команды Хельмут Марко по-прежнему поддерживают Серхио Переса, несмотря на его неудовлетворительные результаты.

«Это настоящая драма. За уикенд ситуация никак не улучшилась. Даже несмотря на то что он может посмотреть данные Макса Ферстаппена, он не в состоянии прибавить и сократить разрыв. Разница только увеличивается, в какой-то момент скажут: «Невозможно это оправдывать». История где-то заканчивается.

Если вы видите, насколько деструктивными были Хорнер и Марко по отношению к [Нику] де Врису, меня продолжает удивлять, что они продолжают удерживать Переса», — сказал Альберс De Telegraaf.

На последних 11 этапах в сезоне-2023 Перес смог лишь дважды выйти в третий сегмент квалификации. На последнем Гран-при Японии мексиканец не смог завершить гонку из-за аварии с одним из пилотов «Хааса».