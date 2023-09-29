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Риккардо заявил, что вскоре проведёт первую после травмы сессию за симулятором

Риккардо заявил, что вскоре проведёт первую после травмы сессию за симулятором
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо продолжает восстановление после травмы, полученной на свободной практике Гран-при Нидерландов. Австралиец поделился ожиданиями от первой тренировки за симулятором и поделился ожиданиями о сроках возвращения в кокпит.

«Это своего рода мой первый тест, позволяющий увидеть, где я нахожусь, и начать свой путь с этой позиции. Я определённо хочу быть на трассе, скажем, в ближайшие несколько недель. Вероятно, в начале следующей недели я должен узнать, смогу ли я поехать в Катаре», — сказал Риккардо в интервью Perth Now.

Австралийца за рулём «Альфа Таури» заменил юниор программы развития «Ред Булл» Лиам Лоусон, которому удалось набрать свои первые очки в Формуле-1 на Гран-при Сингапура.

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