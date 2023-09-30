Ньюи — о втором пилоте «Ред Булл»: нужен тот, кто смирится с превосходством Ферстаппена

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, что помешало Александеру Албону и Пьеру Гасли стать достойными напарниками для двукратного чемпиона Макса Ферстаппена.

«Думаю, что Макс его невероятными способностями, а не какими-то преднамеренными действиями, затруднил Алексу набрать форму и смириться со скоростью Макса. То же самое было и с Пьером Гасли, и с другими.

Если у вас будет два товарища по команде, один из которых исключительный, а другой просто блестящий и всё же не достаёт уровня лидера, то вторым должен быть тот, кто признает, что не может соревноваться с темпом Макса.

Придётся проработать это каким-то другим способом, если возникнет ситуация, когда напарники боролись друг с другом, как мы видели это на примерах Ники Лауды и Алена Проста или Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона», — сказал Ньюи в подкаста Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

Помимо Албона и Гасли, напарником Ферстаппена был Даниэль Риккардо. В сезоне-2023 вторым пилотом «Ред Булл» является Серхио Перес.