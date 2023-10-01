Хайдфельд посоветовал, как Мику Шумахеру остаться в Формуле-1

Экс-пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд прокомментировал статус Мика Шумахера и дал совет, который поможет ему оставаться на радарах команд «Королевских гонок».

«Он всегда должен стараться оставаться в Формуле-1, даже если только в качестве тест-пилота. Я был тест-пилотом «Пирелли» и резервным пилотом «Мерседеса».

Мы также видим это на примере Нико Хюлькенберга. Его уже трижды списывали со счетов, а сейчас он прочно на своём месте. Всегда нужно верить в себя и свои возможности, нельзя отступать и нужно искать свои шансы. Я надеюсь и думаю, что Мик так и сделает и получит правильный совет», — приводит слова Хайдфельда PlanetF1 со ссылкой на Sport1.

Мик Шумахер выступал в Формуле-1 два сезона в составе «Хааса». В дебютном сезоне его напарником был российский пилот Никита Мазепин, а во втором сезоне к Шумахеру присоединился Кевин Магнуссен.