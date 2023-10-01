Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хайдфельд посоветовал, как Мику Шумахеру остаться в Формуле-1

Хайдфельд посоветовал, как Мику Шумахеру остаться в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд прокомментировал статус Мика Шумахера и дал совет, который поможет ему оставаться на радарах команд «Королевских гонок».

«Он всегда должен стараться оставаться в Формуле-1, даже если только в качестве тест-пилота. Я был тест-пилотом «Пирелли» и резервным пилотом «Мерседеса».

Мы также видим это на примере Нико Хюлькенберга. Его уже трижды списывали со счетов, а сейчас он прочно на своём месте. Всегда нужно верить в себя и свои возможности, нельзя отступать и нужно искать свои шансы. Я надеюсь и думаю, что Мик так и сделает и получит правильный совет», — приводит слова Хайдфельда PlanetF1 со ссылкой на Sport1.

Мик Шумахер выступал в Формуле-1 два сезона в составе «Хааса». В дебютном сезоне его напарником был российский пилот Никита Мазепин, а во втором сезоне к Шумахеру присоединился Кевин Магнуссен.

Материалы по теме
«Нет смысла пинать мёртвую лошадь». Гоночная драма Мика Шумахера
«Нет смысла пинать мёртвую лошадь». Гоночная драма Мика Шумахера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android