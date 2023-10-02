В Татарстане отменили гонки из-за появления медведей

Кубок Татарстана по трофи-рейдам (гонки по бездорожью) «Распутье» был отменён из-за медведей. Об этом информирует «БИЗНЕС Online». Соревнования должны были состояться с 6 по 8 октября в Рыбно-Слободском районе. Участие в них должны были принять больше 60 гонщиков и экипажей.

О появлении медведей организаторы «Распутья» узнали после всех согласований в ходе установки трассы в лесу Шумбута.

«Мы этот лес знаем досконально. Медведи там были всегда в единичных количествах, но в этот раз, когда приехали ставить трассу, ребята оттуда приходят и говорят: «Мы такого никогда в жизни не видели». Там тропа медвежья, свежие фекалии, постоянно шорохи, просто ад. Там даже в 50 метрах от деревни следы, что медведь ел щавель. И много следов маленьких», — сказал организатор соревнований Павел Лылов.

Отмечается, что после этого организаторы вышли на связь с охотниками и лесничими, а те, в свою очередь, просмотрели материалы, снятые на фотоловушки. В результате, только по предварительным данным, было насчитано примерно 20 крупных медведей с выводками.