В «МАЗе» высказались о шансах на участие в Дакаре-2024

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал возможность участия белорусской команды в ралли-рейде «Дакар» в 2024 году.

«Дакар-2024 пока что недоступен для «МАЗа». Мы вели переговоры и в начале, и в середине года. Подписав определённые бумаги, мы могли бы быть допущены. Но это условие мы отвергли.

Второе условие мы никак пройти не можем, потому что само предприятие «МАЗ» находится под санкциями. Выступать на технике «МАЗ» мы не сможем при любом раскладе, а это для нас неприемлемо, и мы уже много раз это озвучивали.

Мы готовы вернуться на эту гонку только на общих для всех условиях: на технике «МАЗ», с флагом, гимном и со своей символикой на экипировке», – сказал Вязович телеканалу «Беларусь-5».

Дакар-2024 пройдёт с 5 января по 19 января в Саудовской Аравии. Участие команды «КАМАЗ-мастер» также остаётся под вопросом.