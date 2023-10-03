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Формула-1 отреагировала на одобрение ФИА заявки «Андретти» на вступление

Формула-1 отреагировала на одобрение ФИА заявки «Андретти» на вступление
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Формула-1 проведёт собственную оценку заявки «Андретти», претендующей на то, чтобы стать новой, 11-й, командой на стартовой решётке. Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти», но окончательное решение о вступлении команды остаётся за руководством Формулы-1

«Мы принимаем к сведению выводы ФИА в отношении первого и второго этапов процесса обработки заявки и теперь проведём собственную оценку достоинств оставшейся заявки», — приводит текст заявления Формулы-1 журналист Крис Мидленд на своей странице в «Твиттере».

Напомним, с 2017 года в Формуле-1 выступает десять команд. «Хаас» стал последней командой, присоединившейся к чемпионату.

Ранее президент ФИА высказался об одобрении заявки «Андретти».

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