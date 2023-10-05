Расселл рассказал, как авария с Боттасом в 2021 году повлияла на их отношения

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что пытался связаться с Вальттери Боттасом после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле в 2021 году. Напомним, Расселл тогда был пилотом «Уильямса», а Боттас был напарником Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу».

«Я позвонил ему [Боттасу], но он не ответил. Я оставил сообщение, в котором говорилось: «Позвони мне, когда у тебя будет минутка». Мы никогда не говорили об этой аварии. Никогда не говорили об этом и после того, как я присоединился к «Мерседесу».

В конце того сезона мы встретились и поболтали, у нас был нормальный разговор. Мы часто общаемся на парадах пилотов, и на них не было ни капли неловкости. Это всего лишь часть игры и ничего личного», — сказал Расселл в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

Авария между пилотами произошла перед поворотом «Тамбурелло» во время атаки Джорджа Расселла на Вальттери Боттаса.