Юниор «Ферари» Берман примет участие в двух практиках за «Хаас» до конца сезона-2023

18-летний британский пилот Оливер Берман, выступающий в Формуле-2 за команду «Према», примет участие в первых свободных практиках Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби в сезоне-2023 за рулём «Хааса».

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал назначение юного пилота программы поддержки «Феррари» на пятничные заезды.

«Мы очень рады предоставить Оливеру Берману эти заезды в Мексике и Абу-Даби. У него был звёздный дебютный сезон в Формуле-2, четыре победы являют свидетельством этого. Он входит Академию «Феррари», так что мы понимаем, что он превоклассно подготовится к уикендам. Мы рады приветствовать Оливера в нашей команде и возможности управления VF-23», — сказал Штайнер в официальном заявлении команды «Хаас».

Согласно правилам сезона-2023, каждая команда, участвующая в Формуле-1, должна предоставить как минимум два заезда пилотам младших серий.