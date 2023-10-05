Российский пилот ФРЕКА Михаил Белов объявил об уходе из G4 Racing

Российский пилот Михаил Белов, выступавший в Региональной Формуле (ФРЕКА) за команду G4 Racing, сообщил о том, что его сотрудничество с командой завершено, также заявив, что не примет участия в гонках в Нидерландах и Германии.

«Я и G4 Racing заканчиваем наше сотрудничество, и я не буду принимать участия в последних раундах ФРЕКА (Региональной европейской Формулы «Альпин») на «Зандворте» и «Хоккенхайме». Я открыт для предложений», — написал 21-летний российский пилот в своих социальных сетях.

Белов занял второе место в североевропейской Формуле-4 2018 года и четвёртое место в итальянской Формуле-4 2019 года. Гонщик присоединился к G4 Racing в апреле 2023 года перед этапом в Имоле, спустя год перерыва.