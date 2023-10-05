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В «Астон Мартин» прояснили возможность участия Алонсо и Стролла в проекте WEC

В «Астон Мартин» прояснили возможность участия Алонсо и Стролла в проекте WEC
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Руководитель подразделения «Астон Мартин» в гонках на выносливость Адам Картер отрицательно ответил на вопрос по поводу возможного участия в WEC за рулём гиперкара Valkyrie пилотов Формулы-1 из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла.

«У них есть основная работа. В нашем распоряжении есть кандидаты в AMR и в программе GT. Они будут задействованы для первоначальных тестов, где смогут проявить себя», — приводит слова Картера Motorsport.

Напомним, ранее стало известно, что «Астон Мартин» начиная с 2025 года будет представлен в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). С 2025 года в серии WEC появится гиперкар Valkyrie, созданный на базе дорожного автомобиля. Благодаря этому «Астон Мартин» станет единственной командой, которая будет представлена в Формуле-1 и на всех уровнях спортивных автомобилей.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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«Астон Мартин» будет выступать в WEC c 2025 года
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