Руководитель Rodin Cars: обещаю, что посажу Джейми Чедвик в Формулу-2

Руководитель Rodin Cars Дэвид Дикер рассказал о желании увидеть женщину-пилота в Формуле-1 и пообещал Джейми Чедвик место в Формуле-2 в сезоне-2025.

«Недавно в прессе было много разговоров о женщине-пилоте в Формуле-1. Мы были готовы сделать это, и я действительно считаю, что Джейми справилась бы в Ф-1. Думаю, она преуспела бы.

Послушайте, я сопровождал Лиама Лоусона в течение пяти лет, вложил в его карьеру больше денег, чем «Ред Булл». Мы проводили тесты с ним и Джейми на одинаковых болидах, так что буду очень рад посадить её в болид.

Это не токенизм. В Формуле-1, где есть гидроусилитель руля и некоторые другие вещи, она могла бы удивить многих. «Андретти» были бы идеальными кандидатами, учитывая, что она сейчас выступает за них. Если другие команды или даже Льюис Хэмилтон говорят, что хотят увидеть женщину в Ф1 и надо что-то делать, то почему они ещё ничего не предприняли?

Если кто-то обратится ко мне, я посажу её в одну из своих машин Формулы-2 в следующем сезоне. На предстоящий сезон у меня нет возможности, но после этого я без сомнений посажу её в машину Формулы-2, если это будет профинансировано.

Не считаю, что кто-то из команд пойдёт на это. Я бы сделал это сам и посмотрел бы, что выйдет. Я верю, что у неё большой талант, и в подходящей среде она могла бы преуспеть. Это не блеф — я считаю, что у неё есть способности», — сказал Дикер в интервью Mirror.