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Расселл признался, что не ожидал столь высокого результата в квалификации Гран-при Катара

Расселл признался, что не ожидал столь высокого результата в квалификации Гран-при Катара
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Катара, где он показал второй результат.

«Очень сложный день для всех. Новый асфальт очень скользкий, погода ветреная. Когда мы выехали на трассу в квалификации, то времена на круге оказались потрясающими по сравнению с утренней тренировкой.

Здорово, что мы на таком месте — это выше наших ожиданий. Ландо и «Макларен» очень сильны, а «Ред Булл» с Максом в своей лиге. Но мы боремся с «Феррари» за второе место Кубка конструкторов и должны быть стабильны», — сказал Расселл в интервью после квалификации.

Отметим, что изначально результат Расселла был третьим в протоколе, но гонщик «Макларена» Ландо Норрис показавший второе время, был оштрафован за нарушение границ трассы.

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