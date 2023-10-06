Расселл признался, что не ожидал столь высокого результата в квалификации Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Катара, где он показал второй результат.

«Очень сложный день для всех. Новый асфальт очень скользкий, погода ветреная. Когда мы выехали на трассу в квалификации, то времена на круге оказались потрясающими по сравнению с утренней тренировкой.

Здорово, что мы на таком месте — это выше наших ожиданий. Ландо и «Макларен» очень сильны, а «Ред Булл» с Максом в своей лиге. Но мы боремся с «Феррари» за второе место Кубка конструкторов и должны быть стабильны», — сказал Расселл в интервью после квалификации.

Отметим, что изначально результат Расселла был третьим в протоколе, но гонщик «Макларена» Ландо Норрис показавший второе время, был оштрафован за нарушение границ трассы.