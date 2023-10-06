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Ландо Норрис рассказал об ошибке, стоившей ему второго места в квалификации ГП Катара

Ландо Норрис рассказал об ошибке, стоившей ему второго места в квалификации ГП Катара
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своей ошибке, по причине которой его второе время по итогам квалификации Гран-при Катара было аннулировано. Гонщик нарушил границы трассы.

«Я просто пытался скорректировать избыточную поворачиваемость и в итоге выехал за пределы трассы. Команда проделала отличную работу, а я всё испортил. Нужно было просто проехать круг без ошибок, а у меня не получилось, вот и всё», — сказал Норрис в интервью после квалификации.

Отметим, что Норрис будет стартовать в гонке Гран-при Катара с десятой позиции, а его партнёр по команде Оскар Пиастри, который продемонстрировал четвёртое время также был оштрафован за аналогичное нарушение и будет стартовать с шестой позиции.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября.

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