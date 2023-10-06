Лэнс Стролл грубо оттолкнул физиотерапевта после провала в квалификации Гран-при Катара

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл после провала на квалификации Гран-при Катара в сердцах толкнул физиотерапевта — этот эпизод попал в официальную телетрансляцию.

Канадец, сын владельца команды Лоуренса Стролла, занял лишь 17-е место, уступив своему напарнику Фернандо Алонсо в Q1 1,12 секунды, и уже в четвёртый раз подряд вылетел уже в первом сегменте. Покинув кокпит, гонщик не сдержал эмоций и сначала убрал руку физиотерапевта Генри Хоува, когда тот попытался успокоить пилота, а затем, подходя к коридору в глубине боксов, уже грубо оттолкнул его.

Лучшее время по итогам квалификации показал действующий чемпион Макс Ферстаппен, который в воскресенье разделит первый ряд стартовой решётки с Джорджем Расселлом. Следом за ними расположились Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер.

Отметим, что Гран-при Катара в эти выходные проходит в формате со спринтом — и уже в субботней гонке у Ферстаппена есть шанс досрочно обеспечить себе третий подряд чемпионский титул.