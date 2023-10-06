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Хэмилтон — о квалификации Гран-при Катара: довольно средняя сессия для меня

Хэмилтон — о квалификации Гран-при Катара: довольно средняя сессия для меня
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Катара Формулы-1. Британец показал пятый результат, но после штрафов пилотов «Макларена» переместился на третью строчку.

«Не очень доволен, но для команды здорово находиться в первых двух рядах стартовой решётки.

В начале сессии были сложные условия из-за ветра. В конечном итоге для меня сессия получилась довольно средней. Я сделаю всё возможное и постараюсь набрать очки. Здорово, что мы опережаем «Феррари», и это является ключевым моментом», — сказал Хэмилтон в интервью после квалификации.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может досрочно завоевать свой третий титул чемпиона мира, если наберёт по итогам текущего уикенда три очка.

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