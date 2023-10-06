Перес — о 13-м месте в квалификации ГП Катара: у меня было много проблем с балансом

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о проблемах во время квалификации Гран-при Катара Формулы-1. Перес показал 13-й результат и уже в восьмой раз в текущем сезоне не смог пробиться в третий сегмент.

«Это было довольно сложно. Мы испытывали много проблем с балансом. По сути, у нас было так много проблем, что я просто не мог… Каждый поворот был совершенно разным. Я думаю, что условия очень сложные. У меня было много проблем.

Это ещё не конец, но пройти гонку будет очень сложно, особенно учитывая состояние трассы. Посмотрим, на что мы способны», — сказал Перес в интервью после квалификации.

Гран-при Катара проходит с 6 по 8 октября. Напомним, ранее в этом сезоне «Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов.