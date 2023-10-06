«В топ-3 должен быть Ландо». Хэмилтон предложил решение проблемам с границами трасс

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации Гран-при Катара, в ходе которой многие пилоты были наказаны лишением круга за нарушение границ трассы, предложил универсальное решение проблемы. Британец также выступил в защиту Ландо Норриса, который потерял второе место из-за подобного нарушения.

«Когда я проезжал трассу на скутере в четверг, поребрики показались мне большими, но на самом деле, мне кажется, они ничего. Если ты заезжаешь за верхнюю точку бордюра, теряешь время. Так что мне кажется, что на этой трассе нам не нужно следить за соблюдением границ. И да, я считаю, что в топ-3 должен был быть Ландо.

Я думаю, стоит присмотреться. Мы можем установить такие же поребрики и на других трассах, ведь они подходят и для MotoGP. В Австрии такие бордюры подошли бы. Как я уже сказал, если ты заезжаешь за них, ты уже теряешь время. Белая линия будет уже не нужна. Но, так или иначе, решать не мне», — приводит слова Хэмилтона издание Crash

Отметим, что по ходу сессии судьи аннулировали 22 круга, включая финальные попытки пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Изначально они показали второй и четвёртый результат, однако позже лишились их и в воскресной гонке будут стартовать с шестой и десятой позиций. При этом сам Хэмилтон за счёт этого в итоговых протоколах поднялся на две строчки и стал третьим, а не пятым.

Первое место в сессии занял лидер чемпионата Макс Ферстаппен, который в воскресенье разделит первый ряд стартовой решётки с Джорджем Расселлом. Следом за ними после всех штрафов расположились Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер.