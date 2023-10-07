Судьи вынесли вердикт по инциденту между Сайнсом и Ферстаппеном в квалификации

Стюарды Гран-при Катара Формулы-1 завершили разбирательства по итогам инцидента, произошедшего во втором сегменте квалификации между Карлосом Сайнсом и Максом Ферстаппеном. Испанец находился на «охлаждающем» круге, а голландец — на круге выезда из боксов, когда пилот «Ред Булл» догнал представителя «Феррари», однако тот на протяжении нескольких поворотов жёстко блокировал попытки Ферстаппена опередить его.

В ходе слушаний Сайнс объяснил, что он не мог пропустить Ферстаппена, а иначе не вписался бы в требования гоночной дирекции по максимальному времени прохождения круга. Судьи и Ферстаппен приняли эти доводы Сайнса, однако стюарды все равно посчитали подобные действия гонщика «Феррари» необязательными и посчитали, что адекватным вердиктом в данной ситуации станет предупреждение Сайнсу.

Таким образом, Карлос избежал реального наказания и сохранит 12-е место на стартовой решётке воскресной гонки.