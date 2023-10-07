«Такое поведение совершенно неуместно». Стролла раскритиковали за толчок физиотерапевта

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл подвергся критике со стороны бывшей участницы серии W, а ныне комментатора Sky Sports Наоми Шифф за эпизод с физиотерапевтом команды. Гонщик не сдержал эмоций после неудачного выступления в квалификации и сначала убрал руку физиотерапевта Генри Хоува, когда тот попытался успокоить пилота, а затем, подходя к коридору в глубине боксов, уже грубо оттолкнул его.

«Такое поведение совершенно неуместно. Вы не можете вести себя таким образом. Независимо от того, насколько разочаровывающим был ваш день, именно эти люди работают над тем, чтобы вы встали на правильный путь, они всё делают для вас, вы не можете так обращаться со своей командой.

Одно дело, когда у тебя плохой день, выйти из машины и извиниться. Но выйти и вести себя таким образом — не очень хорошо. Он явно расстроен. Мы можем сопереживать ему, потому что он человек и у него есть свои эмоции. Он переживает, но это не оправдывает его поведение. Вы должны действовать лучше.

Фелипе Другович находится на подхвате, и он был бы более чем благодарен оказаться в этой машине и не вёл бы себя так», — приводит слова Шифф Sky Sports.