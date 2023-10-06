Лэнс Стролл дал короткое злое телеинтервью после неудачи в квалификации

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл фактически сорвал обязательное интервью после квалификации Гран-при Катара, в котором он занял 17-е место и уже в четвёртый раз подряд вылетел в первом сегменте.

Выйдя к съёмочной группе официального вещателя Формулы-1 Sky Sports, Стролл формально выполнил обязательства, однако де-факто отказался отвечать на вопросы корреспондента.

— Корреспондент: Лэнс, ваше разочарование очевидно, но расскажите, каковы ваши эмоции сейчас?

— Стролл: Да, хреновые.

— Корреспондент: Что пошло не так у вас за рулём?

— Стролл: Не знаю.

— Корреспондент: Это как-то повлияет на ваш подход к остальным сессиям уикенда? Вы будете рассматривать их как тестовые или поборетесь в спринте?

— Стролл: Продолжу ехать.

После разговора длиной в 23 секунды канадский гонщик молча развернулся и ушёл, не дожидаясь других вопросов корреспондента.

Отметим, что в этом сезоне Лэнс Стролл сильно уступает своему новому партнёру по команде Фернандо Алонсо — в 17 квалификациях он опередил испанца лишь два раза. При этом в четырёх последних сессиях сын владельца «Астон Мартин» не поднимался выше 17-й позиции, в то время как Алонсо в 2023 году каждый раз пробивался в Q3.

Победу в квалификации одержал Макс Ферстаппен — в воскресной гонке он разделит первый ряд стартовой решётки с Джорджем Расселлом. Вслед за ними расположились Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер.