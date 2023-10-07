Пиастри высказался о первой в карьере победе в спринтерской гонке

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал об эмоциях после своей первой победы в заезде Формулы-1. Австралиец стал триумфатором спринтерской гонки Гран-при Катара.

«Я очень счастлив! Была очень напряжённая гонка. Когда я увидел, что все вышли на старт на мягкой резине, подумал, что у нас небольшие проблемы. Однако их шины довольно быстро износились, так что это хорошо.

Машины безопасности сегодня были моими друзьями, как только Макс [Ферстаппен] оказался позади меня, но и скорость была вполне нормальной. В гонке нам пришлось решить очень много вопросов: с шинами, с болидами на других комплектах. Мы проделали хорошую работу.

Когда Ферстаппен вышел на второе место, думал, что возникнут проблемы, но темп был хорош. Первая победа в спринте звучит довольно круто», — сказал Пиастри после победного спринта Гран-при Катара.

Компанию Пиастри на подиуме составили его напарник по команде Ландо Норрис и Макс Ферстаппен, выигравший третий подряд титул чемпиона мира.