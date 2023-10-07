Леклер получил штраф и откатился на 12-е место в спринте ГП Катара

Сегодня, 7 октября, на автодроме «Лусаил» прошла спринтерская гонка Гран-при Катара, победу в которой завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. По результатам спринта в отношении Шарля Леклера из «Феррари» и Лэнса Стролла из «Астон Мартин» было открыто расследование.

Дирекция гонки расследовала инциденты, связанные с нарушениями границ трассы. В отношении Шарля Леклера было зафиксировано минимум четыре случая выезда за лимиты, в связи с чем к его зачётному времени был добавлен штраф в пять секунд. Таким образом, монегаск потерял пять позиций и откатился с 7-го места на 12-е. В связи с потерей позиций Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» попал в очковую зону, переместившись на восьмое место. Напарник Алонсо Лэнс Стролл также получил пятисекундный штраф и в итоге замкнул зачёт спринтерской гонки.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт:

1. Оскар Пиастри «Макларен» — 19 кругов.

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +1.871.

3. Ландо Норрис «Макларен» +8.497.

4. Джордж Расселл «Мерседес» +11.036.

5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +17.314.

6. Карлос Сайнс «Феррари» +18.806.

7. Александер Албон «Уильямс» +19.864.

8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +21.180.

9. Пьер Гасли «Альпин» +21.742.

10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +22.208.

11. Юки Цунода «Альфа Таури» +22.863.

12. Шарль Леклер «Феррари» +24.860.

13. Кевин Магнуссен «Хаас» +24.970.

14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +26.868.

15. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +29.523.

16. Нико Хюлькенберг «Хаас» — сход

17. Эстебан Окон «Альпин» — сход.

18. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.

19. Логан Сарджент «Уильямс» — сход.

20. Лиам Лоусон «Альфа Таури» — сход.