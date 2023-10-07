Пиастри выиграл спринт ГП Катара, чемпион мира — 2023 Ферстаппен — второй

На автодроме «Лусаил» завершилась спринтерская гонка Гран-при Катара Формулы-1. Победителем спринтерской гонки стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим приехал его напарник Ландо Норрис, а компанию на подиуме им составил голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», завоевавший титул чемпиона мира 2023 года.

Отметим, Ферстаппен стал чемпионом мира ещё по ходу спринта в связи с аварией напарника по команде Серхио Переса.

Формула-1. Гран-при Катара. Спринт:

1. Оскар Пиастри «Макларен» — 19 кругов.

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +1.871.

3. Ландо Норрис «Макларен» +8.497.

4. Джордж Расселл «Мерседес» +11.036.

5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +17.314.

6. Карлос Сайнс «Феррари» +18.806.

7. Шарль Леклер «Феррари» +19.860.

8. Александер Албон «Уильямс» +19.864.

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +21.180.

10. Пьер Гасли «Альпин» +21.742.

11. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +22.208.

12. Юки Цунода «Альфа Таури» +22.863.

13. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +24.523.

14. Кевин Магнуссен «Хаас» +24.970.

15. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +26.868.

16. Нико Хюлькенберг «Хаас» — сход

17. Эстебан Окон «Альпин» — сход.

18. Серхио Перес «Ред Булл» — сход.

19. Логан Сарджент «Уильямс» — сход.

20. Лиам Лоусон «Альфа Таури» — сход.