Расселл: без машины безопасности мы бы финишировали вне очковой зоны

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на четвёртом месте в спринтерской гонке Гран-при Катара Формулы-1.

«Я получил наслаждение! Первый круг был немного диким. Я держал в уме, что в шестом повороте будет возможность для обгона пилотов на «медиуме». Знал, что у меня поначалу будет преимущество, так что был рад, что провёл атаку на Пиастри. Я был удивлён, как быстро «софт» начал сдавать. Нам повезло, что было несколько вмешательств со стороны машины безопасности. Без этого мы бы финишировали вне очковой зоны. Такое может происходить во время уикенда со спринтом, когда у тебя ограниченное время для тренировок и ограниченные знания по шинам. Но если бы мы стартовали на «медиуме», то всё равно финишировали бы четвёртыми. Ничего не выиграли, ничего не проиграли.

Было позитивно видеть преимущество по гоночному темпу по сравнению с «Феррари». Мы были на одинаковых шинах и ехали быстрее. Мы в отличном положении, чтобы побороться завтра и с «Макларенами». Будет интересно с точки зрения стратегии, так что посмотрим, что мы сможем сделать.

Наконец, победа Макса в чемпионате мира — она полностью заслуженная. Это невероятное достижение, так что мои поздравления. Нам нужно поднять свой уровень, чтобы составить ему конкуренцию в следующем году», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».