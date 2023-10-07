Хюлькенберг высказался о тройной аварии с участием Окона и Переса

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал столкновение с Эстебаном Оконом и Серхио Пересом в спринтерской гонке Гран-при Катара. До аварии немец шёл в гонке девятым.

«Было досадно, ведь при наших шинах «медиум», думаю, гонка развивалась бы в нашу пользу. Как вы могли видеть ближе к финишу, все гонщики на «софте» сделали слишком амбициозный выбор и у них начались серьёзные проблемы, а мы были в хорошем положении.

У Окона начинались проблемы, и поэтому я оказался способен атаковать его. Перес приближался сзади и был очень быстр, он тоже оказался в борьбе. Я очень поздно увидел его, так как был сконцентрирован на Оконе, а Окон, вероятно, не знал или не мог видеть, что у меня с другой стороны есть ещё одна машина и нет места. Что ж, это плохо для нас, ведь сегодня мы могли набрать какие-то очки. Я очень расстроен, ведь был шанс», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».