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Сарджент — о сходе: пошёл на риск и совершил глупую ошибку

Сарджент — о сходе: пошёл на риск и совершил глупую ошибку
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал об ошибке, которая стоила ему места в классификации спринтерской гонки Гран-при Катара, и поделился ожиданиями от воскресной гонки.

«Я хотел слишком многого, когда заезжал на трассу с поребрика на входе в поворот, и задняя часть болида оказалась очень лёгкой. Глупая ошибка, но есть позитив в том, что я хорошо ехал все выходные. Темп был хорошим, и мы попытаемся его развить завтра и провести хороший Гран-при. Это наш план, и я с нетерпением жду возможности ещё раз выйти на хорошую позицию», — сказал Сарджент после спринта Гран-при Катара.

Напарнику Сарджента, Александеру Албону, удалось набрать два очка в субботнем заезде. Таиландский пилот финишировал за Шарлем Леклером из «Феррари», но монегаск получил штраф за многократные выезды за пределы трассы и откатился на 12-е место.

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