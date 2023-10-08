Макс Ферстаппен показал специальный чемпионский дизайн шлема

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который выиграл чемпионат Формулы-1 сезона-2023, представил специальный шлем, приуроченный к его титулу. Вероятнее всего, именно в нём и предстоит увидеть трёхкратного чемпиона мира во время гонки Гран-при Катара.

Чемпионский шлем выполнен в привычных цветах команды «Ред Булл», с изменённым оттенком жёлтого на золотистый. В чемпионском цвете выполнены вставки на шлеме голландского гонщика. Основным цветом является привычный синий. Помимо основного паттерна, на шлем также нанесена эмблема «Ред Булл» с привычным красным быком.

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Red Bull Content Pool

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, Ферстаппен обеспечил себе чемпионство в спринтерской гонке Гран-при Катара за шесть этапов до конца чемпионата. В преддверии уикенда в Катаре, единственный соперником, кто мог бы помешать Ферстаппену завоевать чемпионство, оставался его напарник по команде Серхио Перес, однако он сошёл с дистанции во время спринта из-за аварии с Эстебаном Оконом.