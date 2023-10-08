Чандхок: противостояние Ферстаппену похоже на игру против Надаля на грунте

Бывший пилот, а ныне эксперт Формулы-1 Карун Чандхок сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выигравшего третий чемпионский титул подряд, с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, которому удалось одержать победу на самом престижном турнире на грунтовом покрытии «Ролан Гаррос» 14 раз.

«По-королевски. Именно так проявила себя та половина гаража, которая работала с Максом. Для Серхио Переса всё сложилось весьма не просто.

Если вы противостоите пиковому Рафаэлю Надаля на грунте, то чтобы вы ни делали с мячом, он обязательно вернётся к вам. Вот что значит быть товарищем Ферстаппена по команде», — сказал Чандхок Sky Sports.

Вчера, 7 октября, в рамках Гран-при Катара состоялась спринтерская гонка, по ходу которой Макс Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в связи со сходом Серхио Переса, являвшегося единственным возможным претендентом на победу в чемпионате за 6 гонок до конца сезона.