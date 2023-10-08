ФИА ограничила отрезки на одном комплекте до 18 кругов, все пилоты совершат 3 пит-стопа

Сегодня, 8 октября, в рамках Гран-при Катара состоится воскресная гонка. Дистанция, которую пройдут пилоты, составляет 306,6 км, что соответствует 57 кругам на трассе «Лосаил». Ранее по ходу уикенда ФИА обратила внимание на поведение шин «Пирелли» на трассе и выявили дефект, который разрушает покрышки.

В связи со сложившейся ситуацией, были пересмотрены лимиты трассы, а также обсуждался вариант, при котором пилотам будет разрешено проходить не более 20 кругов на одном типе резины. Однако, согласно решению ФИА, длительность отрезков на одном комплекте резины будет сокращена до 18 кругов. Если пилот не заедет за данное количество кругов на пит-стоп, ему будет показан чёрный флаг. Там образом, всем пилотам в любом случае придётся совершить минимум 3 пит-стопа на гонке Гран-при Катара.

Гонка Гран-при Катара состоится сегодня, 8 октября, в 20:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки очередного этапа Формулы-1 в сезоне-2023.