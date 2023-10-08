Серхио Пересу угрожает старт с пит-лейна и штраф в гонке

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, вероятнее всего, начнёт гонку на Гран-при Катара с пит-лейна. Помимо этого, мексиканец должен будет отбыть 10-секундный штраф на первом пит-стопе.

Напомним, вчера, 7 октября, Перес стал участником тройной аварии, в которой также поучаствовали Нико Хюлькенберг («Хаас») и Эстебан Окон («Альпин»). После этого Пересу фактически собрали новую машину, что и должно послужить причиной штрафов.

Стюарды Гран-при Катара Формулы-1 завершили разбор обстоятельств столкновения между Оконом, Хюлькенбергом и Пересом в субботней спринтерской гонке, которые боролись за места с восьмого по десятое. По итогам расследования никто из гонщиков не получил штрафа как основной виновник аварии.