Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Катара

В общем зачёте позиции в первой десятке остались неизменны. На фоне гарантированного титула Ферстаппена главной интригой стала борьба за второе место. Перес теперь опережает Хэмилтона на 30 очков, а Алонсо — на 41. Опередить Чеко также могут Сайнс, Леклер, Норрис, Расселл и Пиастри.

Отметим, что Валттери Боттас опередил Нико Хюлькенберга и вышел на 14-е место.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 433 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 224.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 194.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 153.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 145.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 136.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 132.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 46.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.

13. Александер Албон («Уильямс») — 23.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

15. Нико Хюлькенбург («Хаас») — 9.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов в борьбе между «Мерседесом» и «Феррари» разрыв вырос до 28 очков. В то же время «Макларен» значительно подтянулся к «Астон Мартин» и уступает теперь лишь 11 баллов. А «Альфа Ромео» удалось опередить «Хаас» в борьбе за восьмую строчку.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 657 очков.

2. «Мерседес» — 326.

3. «Феррари» — 298.

4. «Астон Мартин» — 230.

5. «Макларен» — 219.

6. «Альпин» — 90.

7. «Уильямс» — 23.

8. «Альфа Ромео» — 16.

8. «Хаас» — 12.

10. «Альфа Таури» — 5.

История Гран-при Катара Формулы-1: