Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Катара

В общем зачёте позиции в первой десятке остались неизменны. На фоне гарантированного титула Ферстаппена главной интригой стала борьба за второе место. Перес теперь опережает Хэмилтона на 30 очков, а Алонсо — на 41. Опередить Чеко также могут Сайнс, Леклер, Норрис, Расселл и Пиастри.
Отметим, что Валттери Боттас опередил Нико Хюлькенберга и вышел на 14-е место.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 433 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 224.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 194.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 153.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 145.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 136.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 132.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 83.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 46.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 44.
13. Александер Албон («Уильямс») — 23.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
15. Нико Хюлькенбург («Хаас») — 9.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 3.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 0.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 0.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов в борьбе между «Мерседесом» и «Феррари» разрыв вырос до 28 очков. В то же время «Макларен» значительно подтянулся к «Астон Мартин» и уступает теперь лишь 11 баллов. А «Альфа Ромео» удалось опередить «Хаас» в борьбе за восьмую строчку.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 657 очков.
2. «Мерседес» — 326.
3. «Феррари» — 298.
4. «Астон Мартин» — 230.
5. «Макларен» — 219.
6. «Альпин» — 90.
7. «Уильямс» — 23.
8. «Альфа Ромео» — 16.
8. «Хаас» — 12.
10. «Альфа Таури» — 5.
История Гран-при Катара Формулы-1: