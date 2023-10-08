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Норрис прокомментировал третий подиум подряд

Норрис прокомментировал третий подиум подряд
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление на Гран-при Катара, где он занял третье место.

«Просто мегагонка от старта до финиша! Первый круг прошёл хорошо — я извлёк уроки из вчерашних ошибок, когда выезжал широко. Хороший старт, высокий темп на протяжении всей дистанции. Возможно, у нас вообще был лучший темп, так что я доволен. Тяжёлая, жаркая гонка, немного устал. Команда проделала отличную работу — уже в третий раз подряд. Пит-стоп за 1,8 секунды — отлично, парни! Тактика трёх остановок сделала гонку труднее с физической точки зрения — в кокпите атакуешь гораздо больше. Возможно, это была моя самая трудная гонка. Хороший вызов. Поздравляю Оскара, у него не было никаких ошибок. И, конечно, поздравляю Макса», — сказал Норрис после гонки.

История Гран-при Катара Формулы-1:

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