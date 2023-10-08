Окон: меня тошнило два круга. Должно быть, температура внутри машины была 80 градусов

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал возникшие у него проблемы с самочувствием в ходе гонки Гран-при Катара. Несмотря на проблемы, Окон сумел финишировать седьмым.

«Меня тошнило к 15-16-му кругам. Думаю, это длилось два круга. Во время этого я думал: «Чёрт, это обещает быть долгим». Мне удалось психологически справиться с этим и просто сконцентрироваться на том, что мне нужно пытаться делать.

У меня прежде никогда такого не случалось. Мне всегда удавалось проехать за рулём болида две дистанции гонки, я всегда тренируюсь с прицелом на это. Но сегодня воздух был очень жарким, плюс шёл жар от мотора сзади. Не думаю, что наш кокпит действительно герметичен. Должно быть, внутри машины температура составляла 80 градусов! Я рад, что в следующем году мы приедем сюда в декабре», — приводит слова Окона Sky Sports.