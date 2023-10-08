«Уильямс» выпустил заявление о проблемах Сарджента со здоровьем

Команда Формулы-1 «Уильямс» выпустила официальное заявление, в котором прокомментировала сход американского гонщика Логана Сарджента в гонке Гран-при Катара из-за проблем с самочувствием. В «Уильямсе» заявили, что медики не обнаружили у американца проблем со здоровьем, которые потребовали бы госпитализации гонщика.

«После схода Логана в Гран-при его состояние оценила медицинская бригада на трассе, после чего отпустила его. У Логана было серьёзное обезвоживание по ходу гонки, которое ещё усугубилось тем, что ранее на неделе у него были симптомы гриппа», — гласит заявление британской команды.

Ранее стало известно, что, помимо Сарджента, проблемы со здоровьем в ходе гонки испытывали как минимум Эстебан Окон, Александер Албон и Лэнс Стролл.