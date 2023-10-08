Хюлькенберг объяснил, почему он стартовал на два места выше, чем должен был

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал свою ошибку на стартовой решётке, когда он стартовал не 14-м, а 12-м, заняв пустое место не вышедшего на старт пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Я просто всё испортил, тут не стоит ходить вокруг да около. Просто была необычная ситуация, когда впереди тебя нет автомобиля. Я просто привык всегда вставать позади другого болида. И вот я всё испортил. Всё просто», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

«Я понял ошибку ещё до того, как остановился, однако ты не можешь сдавать на стартовой решётке назад, так что в этот момент ущерб уже был нанесён. Это большая ошибка с моей стороны. По сути наша гонка закончилась ещё до старта. Условия были экстремальные: жара, влажность, а темп на новом асфальте был невероятно высоким — думаю, всё это прочувствовали», — добавил немец в комментарии для пресс-службы «Хааса».