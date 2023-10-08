Нидерландец — уже чемпион, но повод ли это расслабиться? Старт гонки — в 20:00 мск.

В воскресенье на трассе «Лусаил» пройдёт гонка 18-го этапа Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Катара. Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен уже в роли трёхкратного чемпиона мира после второго места во вчерашнем спринте. Может, голландец чуть ослабит хватку и даст шанс соперникам? Например, двум гонщикам «Мерседеса» Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону или стартующим с шестой и десятой позиции представителям «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису? Ещё один вопрос, как на ходе борьбы скажутся возможные проблемы с шинами «Пирелли», которые не выдерживают наездов на специфичные бордюры катарской трассы.

Все подробности Гран-при Катара Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

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