В воскресенье на трассе «Лусаил» пройдёт гонка 18-го этапа Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Катара. Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен уже в роли трёхкратного чемпиона мира после второго места во вчерашнем спринте. Может, голландец чуть ослабит хватку и даст шанс соперникам? Например, двум гонщикам «Мерседеса» Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону или стартующим с шестой и десятой позиции представителям «Макларена» Оскару Пиастри и Ландо Норрису? Ещё один вопрос, как на ходе борьбы скажутся возможные проблемы с шинами «Пирелли», которые не выдерживают наездов на специфичные бордюры катарской трассы.
Все подробности Гран-при Катара Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!
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Раз уж речь зашла о шинах, посмотрим на оставшиеся у гонщиков комплекты. У большинства (но не у всех!) осталось осталось по одному «харду», свежего «медиума» тоже у многих лишь по одному комплекту, а вот «софта» у всех по пять-шесть штук.
В теории мягкие шины сегодня тоже могут использоваться — если пройти на нём, например, десять кругов, то оставшиеся 47 можно проехать с двумя остановками.
Доступные комплекты шин
Фото: Pirelli
Три пит-стопа обязательны
ФИА всё-таки обязала пилотов совершить по меньшей мере по три пит-стопа в сегодняшней гонке. Так, из-за проблем с поребриками, которые приводят к структурному разрушению шин, пилотом нельзя ехать на одном комплекте резины больше 18 кругов. Поскольку дистанция гонки составит 57 кругов, останавливаться придётся по меньшей мере три раза. Если бы лимит установили на уровне 19 кругов, можно было бы пойти на два пит-стопа, но тогда всем пришлось бы останавливаться на одних и тех же кругах.
Подробнее о проблемах с поребриками мы рассказывали накануне.
Ферстаппен с командой празднует победу в чемпионате
Фото: Red Bull Content Pool
До старта Гран-при Катара ещё пять часов, однако главное событие уикенда уже произошло: Макс Ферстаппен досрочно гарантировал себе третий подряд чемпионский титул. При этом борьба в чемпионате закончилась ещё до финиша заезда — со сходом Серхио Переса, оказавшегося в завале с участием трёх машин.
На фоне чемпионства Макса вспомнили и других пилотов, которым покорилась отметка в три титула.