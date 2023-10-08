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Алонсо получил предупреждение за небезопасное возвращение на трассу после своей ошибки

Стюарды Гран-при Катара вынесли предупреждение пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо за небезопасное возвращение на трассу, из-за чего он мог спровоцировать столкновение с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.

Гран-при Катара. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +4.833.

3. Ландо Норрис («Макларен») +5.969.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +34.119.

5. Шарль Леклер («Феррари») +38.976.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49.032.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.390.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:06.563.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.127.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:20.181.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:21.652.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.300 +1:22.300.

13. Александер Албон («Уильямс») +1:31.014.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.

Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.