Алонсо получил предупреждение за небезопасное возвращение на трассу после своей ошибки

Стюарды Гран-при Катара вынесли предупреждение пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо за небезопасное возвращение на трассу, из-за чего он мог спровоцировать столкновение с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.
Гран-при Катара. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +4.833.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5.969.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +34.119.
5. Шарль Леклер («Феррари») +38.976.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49.032.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.390.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:06.563.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.127.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:20.181.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:21.652.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.300 +1:22.300.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:31.014.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.
Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.