«Нам нужно поговорить с ним». Хорнер отреагировал на провал Переса в Катаре

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление мексиканца Серхио Переса на минувшем Гран-при Катара.

Напомним, Перес дважды получил штрафы за пересечение пределов трассы, из-за чего финишировал только на десятом месте.

«Думаю, нам нужно поговорить с ним, чтобы понять, что заставило его выйти за пределы трассы. У него была тяжёлая гонка и крайне тяжёлый уикенд, и мы продолжим полностью его поддерживать. У него есть поддержка, и мы пытаемся вернуть его. К счастью, Льюис сегодня не набрал очков, а Фернандо не был столь успешен, поэтому он по-прежнему остаётся вторым в личном зачёте, но ему необходимо срочно возвращать форму», — сказал Хорнер в интервью F1 TV.