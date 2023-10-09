Ферстаппен сравнялся с Сенной по числу «Больших шлемов» в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на завершившемся в Лусаиле Гран-при Катара Формулы-1 завоевал свой четвёртый «Большой шлем». Так называется достижение пилота, который в рамках одного уикенда завоевал поул-позицию, выиграл гонку, лидируя от старта до финиша, и проехал быстрейший круг.

Впервые Ферстаппен добился «Большого шлема» на Гран-при Австрии 2021-го, а затем повторил его на Гран-при Эмилии-Романьи годом позже. В сезоне-2023 на счету Макса уже два «Больших шлема» — до гонки в Катаре он добился такого же успеха на этапе в Испании.

Отметим, что абсолютный рекорд по числу «Больших шлемов» за всю историю Формулы-1 принадлежит Джиму Кларку, который добился его восемь раз. На второй строчке Льюис Хэмилтон с шестью «Большими шлемами», а третье и четвёртое места делят Альберто Аскари и Михаэль Шумахер — у них по пять таких достижений.

Ферстаппен же сравнялся с Джеки Стюартом, Айртоном Сенной, Найджелом Мэнселлом и Себастьяном Феттелем, за плечами у которых тоже по четыре «Больших шлема».

Добавим также, что победа на Гран-при Катара стала уже 49-й в карьере Ферстаппена. На втором и третьем местах финишировали гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис, а на четвёртую позицию после столкновения с Льюисом Хэмилтоном на старте прорвался Джордж Расселл.

Сезон Формулы-1 продолжится 22 октября гонкой на «Трассе Америк» в Остине.