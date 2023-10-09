«У нас ничего не получалось». Перес высказался о провале на Гран-при Катара

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Катара, состоявшейся вчера, 8 октября. Напомним, мексиканец финишировал только десятым.

«После уикенда, в который у нас ничего не получалось, я хотел бы поблагодарить всю команду. Все в «Ред Булл» сделали всё необходимое, чтобы подготовить мою машину вовремя. У нас лучшие механики в мире. Теперь давайте сосредоточимся на завершении сезона. Впереди ещё пять важных гонок. Мы вернёмся», — написал Перес у себя в социальных сетях.

Отметим, что после субботней аварии Перес вынужден был стартовать с пит-лейна, а затем получил два штрафа за нарушение границ трассы. В итоговой классификации Чеко расположился на десятой строчке и набрал за уикенд лишь одно очко.

Победу на Гран-при Катара одержал Макс Ферстаппен, который в этот уикенд обеспечил себе третий подряд чемпионский титул. Второе и третье места остались за гонщиками «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Сезон Формулы-1 продолжится 22 октября гонкой на «Трассе Америк» в Остине.

История Гран-при Катара Формулы-1