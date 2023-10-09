Леклер: для всех без исключения гонка в Катаре стала самой сложной в карьере

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу условий, с которыми пришлось столкнуться пилотам Формулы-1 во время Гран-при Катара.
«Это была самая сложная гонка для каждого гонщика в Формуле-1 за всю нашу карьеру — для всех без исключения, и я не верю тем, кто говорит, что это не так.
Очевидно, что жара была очень сильной. Вдобавок это та трасса, где много скоростных поворотов. Но я думаю, что наиболее важным является тот факт, что нам пришлось сделать три остановки», — приводит слова Леклера RaceFans.
Гран-при Катара. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +4.833.
3. Ландо Норрис («Макларен») +5.969.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +34.119.
5. Шарль Леклер («Феррари») +38.976.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +49.032.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.390.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:06.563.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.127.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1:20.181.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:21.652.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.300 +1:22.300.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:31.014.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1 круг.
Логан Сарджент («Уильямс»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошли.
История Гран-при Катара Формулы-1: